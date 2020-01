Sgominata banda dedita ai furti in abitazioni rurali e aziende agricole

I militari della Compagnia Carabinieri di Castellaneta (TA), coadiuvati da personale proveniente da diverse articolazioni del Comando Provinciale di Taranto, nelle prime ore del mattino, nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “San Diego”, hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari personali a carico di altrettanti soggetti, tutti di Palagiano (TA), ritenuti responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti”, “ricettazione” e “uccisione di animali”.

I provvedimenti – di cui 3 in carcere e 3 agli arresti domiciliari – sono stati emessi dai G.I.P del Tribunale Ordinario di Taranto su richiesta della locale Procura.

L’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Palagianello (TA) e dal NORM di Castellaneta, ha consentito di mettere in luce la struttura organica e l’operatività di un sodalizio dedito alla commissione di furti in abitazioni rurali e in danno di aziende agricole.

Maggiori dettagli verranno specificati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso i locali di questo Comando Provinciale alla presenza del Comandante Provinciale di Taranto, Col. Luca STEFFENSEN, del Comandante della Compagnia di Castellaneta (TA), Maggiore Biagio MARRO e del Comandante della Stazione di Palagianello (TA), Luogotenente Damiano MAIO.

