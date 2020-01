Osservatorio Galene Nomina rappresentante WWF

“Il WWF Taranto esprime la sue felicitazioni per la nomina a vice presidente dell’Osservatorio Galene, istituito dal Commissario Straordinario dott.ssa Vera Corbelli, al dott. Fabio Millarte presidente della O.A. di Taranto, ed augura un proficuo lavoro a tutta la struttura dell’Osservatorio guidata dal presidente provinciale della Camera di Commercio di Taranto dott. Leonardo Giangrande in collaborazione con l’altro vice presidente sig. Cosimo Bisignano, rappresentante provinciale per il settore Pesca di Legacoop.

La nomina, dichiara il dott. Millarte “è il coronamento di un impegno durato dieci anni per la salvaguardia del Mar Piccolo, insieme a tutti i componenti del gruppo di lavoro del WWF Taranto e ai soci dell’associazione che hanno sostenuto la nostra idea di un Mar Piccolo a misura di natura ma anche di uomo”.

Le attività dell’Osservatorio saranno di ascolto e raccordo tra le esigenze del territorio, i vari attori coinvolti come enti, cittadini, associazioni, pronte ad avanzare proposte tese ad implementare la cultura della comunità, della partecipazione, per un miglioramento del rapporto tra il territorio e la cittadinanza. L’Osservatorio è il primo esperimento di gestione partecipata di un patrimonio naturale di grande valore; per questo motivo il WWF Taranto si mette a disposizione di tutti per ricevere suggerimenti, contributi da portare all’attenzione delle Istituzioni per sostenere le attività rivolte al miglioramento ambientale, economico e sociale che provengono dalla comunità. Il Mar Piccolo, sottolinea Millarte, “è una grande agorà dove la natura e le persone vanno di pari passo, e per questo necessità di regole comuni affinchè tutti i partecipanti possano comunicare al meglio le esperienze vissute in questo splendido specchio d’acqua”.

L’Osservatorio, quindi, come momento di sintesi ma anche di legalità per la protezione di tutti. Per questo motivo il WWF Taranto apprezza gli sforzi del Comune, di tutti gli enti interessati e delle forze armate, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, Aeronautica, Marina Militare coinvolte nella tutela del patrimonio naturalistico del Mar Piccolo. Un ringraziamento particolare al Commissario Vera Corbelli per la tenacia e per la fiducia riposta nella nostra associazione”, conclude il WWF Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: