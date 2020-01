Nuovo stabilimento Irigom a Taranto, accordo sottoscritto da Mazzarano con Invitalia e Mise

“Una buona notizia per il territorio, è il risultato di un lavoro lungo e complesso che ho avviato nel 2018 quando, nella veste di assessore regionale allo Sviluppo Economico, ho sottoscritto insieme con la stessa Invitalia e con il Ministero dello Sviluppo Economico, l’accordo di programma denominato “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l’area di crisi industriale complessa di Taranto”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano alla luce della notizia pubblicata oggi da Invitalia che insieme con la società Irigom di Massafra ha deciso di investire circa 10 milioni di euro sul nostro territorio per la realizzazione di un nuovo stabilimento destinato allo smaltimento ed al riciclo di rifiuti in plastica.

Il Prri ha una dotazione finanziaria complessiva di 30 milioni di euro per favorire il rilancio del territorio attraverso la promozione di nuovi investimenti produttivi e la riqualificazione delle attività lavorative esistenti oltre alla rioccupazione del personale espulso dal mercato del lavoro. L’area di crisi complessa coincide con i confini dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale di Taranto, comprendendo insieme con il comune capoluogo, quelli di Statte, Crispiano, Montemesola e Massafra.

La Irigom è una impresa con sede a Massafra attiva nel settore del recupero e del riciclaggio degli pneumatici fuori uso. L’investimento presentato prevede, oltre a 15 nuovi posti di lavoro, la realizzazione di una nuova unità produttiva da destinare al riciclo dei rifiuti in plastica per ricavarne granulo, una materia prima che serve per la realizzazione di manufatti e combustibile solido secondario da destinare alle cementerie.

“Il primo obiettivo dell’accordo è quello di restituire il lavoro agli operai tarantini che lo hanno perso a causa delle tante crisi aziendali nel territorio ionico. Infatti l’anima dell’intervento è la questione occupazionale – ha rimarcato Mazzarano – e in tal senso si è proceduto, in fase di caratterizzazione della proposta, a qualificare i contenuti e l’impatto sia sul sistema di selezione delle iniziative da agevolare che in fase di attuazione delle iniziative agevolate circoscrivendo preventivamente il bacino di riferimento dei lavoratori da rioccupare nei disoccupati residenti nei comuni dell’area di crisi – ha concluso Mazzarano – o di quelli che abbiano avuto come ultimo luogo di lavoro una attività imprenditoriale presente nell’area di crisi”.

(foto nonsprecare.it)

Correlati

Commenta l'articolo: