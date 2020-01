Consegna doni S.C. Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale ASL Taranto

Si terrà martedì 28 gennaio p.v., alle ore 10, presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Taranto, in via SS. Annunziata, la consegna di alcuni doni a favore della S.C. Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale, NPIA, diretto dalla dott.ssa Anna Cristina Dellarosa. I doni, alla luce delle necessità riscontrate nella struttura, consistono in beni strumentali di natura informatica, utili alla riabilitazione delle condizioni di disfunzionalità cognitiva, dei disturbi psicopatologici e del neurosviluppo dei pazienti.

L’iniziativa, che si terrà alla presenza del Direttore Generale dell’ASL Taranto, è stata fortemente voluta dal Presidente dei Sistemi Formativi Confindustria, Luigi Serra, dall’A.D. Paola Previdi e da tutto il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l’azienda olearia L’Acropoli di Puglia di Martina Franca, aderente al sistema associativo di Confindustria Taranto. La dott.ssa Previdi ha ringraziato la ASL Taranto, nella figura del Direttore Generale Rossi, e la dott.ssa Dellarosa per l’impegno profuso nel funzionamento del Dipartimento. “Per noi è un grandissimo onore – ha dichiarato – far sentire la nostra sincera e sentita vicinanza, considerato tutto quello che il vostro territorio vive ogni giorno”.

L’azienda olearia, patner dell’iniziativa, ha contribuito anche alla diffusione della cultura della ‘buona’ nutrizione e, in particolare, dell’importanza dell’olio extravergine d’oliva in età pediatrica per il neurosviluppo. “Un alimento ricco di omega 3 – ha sottolineato Beatrice Lucarella, in qualità di rappresentante dell’azienda e Presidente della Sezione Industrie Alimentari di Confindustria Taranto – davvero essenziale per migliorare le funzionalità del cervello, per la composizione cellulare, per sviluppare le azioni neuro-psico-motorie e per la strutturazione della retina”.

