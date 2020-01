Borraccino: Proficua riunione per il rilancio della Logistica in Puglia

“Si è svolto questa mattina, presso la sala conferenze della Fiera del Levante di Bari, l’atteso incontro-dibattito sulla logistica in Puglia, promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia col fine di rilanciare il settore.

Ho introdotto personalmente i lavori, a seguire si sono succeduti gli interventi del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Jonio, Sergio Prete, del Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Tito Vespasiani, del Presidente del Distretto della Logistica , Giovanni Puglisi, del Presidente dell’ITS Logistica, Silvio Busico, di Roberto Palumbo per la Sezione trasporto pubblico locale e grandi progetti della Regione Puglia.

Numerosi sono stati i contributi anche da parte della associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali.

Sono intervenuti infatti: Riccardo Figliolia (CONFIMI INDUSTRIA), Felice Panaro (CONFETRA PUGLIA), Armando Degirolamo (LOTRAS e CONFINDUSTRIA PUGLIA), Pasquale Colonna (POLITECNICO BARI), Vito Albino (ARTI PUGLIA), Giovanni De Lello (FILT CGIL PUGLIA).

Possiamo ritenerci soddisfatti per il proficuo confronto di oggi, ricco di buone prospettive per il rilancio della logistica nella nostra regione, che, ora in avanti, dovrà altresì supportare i nuovi piani strategici per lo sviluppo dei nostri territori (ZES, Zona Franca Doganale). A breve verrà convocato il Comitato di indirizzo del Distretto della Logistica pugliese che lavorerà alla nuova pianificazione, importante per una efficiente gestione del complesso settore che ha tutte le carte in regola per far crescere la Puglia.

Ci siamo proposti di riaggiornarci a breve. Organizzeremo, presto, infatti, una riunione plenaria a Taranto aperta a tutti gli interessati, agli stockholders, alle aziende”, conclude l’assessore Borraccino.

