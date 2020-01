Taranto: Controlli a circoli privati e bar, un arresto e sanzioni amministrative

Ieri sera, i carabinieri di Taranto sono stati impegnati in una serie di attività ispettive nei confronti di circoli privati e bar della città jonica.

In particolare:

– nel quartiere Borgo, i militari della Stazione CC Taranto Principale, unitamente ai colleghi del NAS ed dal personale dell’ASL di Taranto, hanno ispezionato un bar sito in Piazza Garibaldi rilevando carenze igienico sanitarie e violazioni della normativa sul lavoro che hanno determinato l’immediata sospensione del deposito di generi alimentari. I successivi controlli presso 2 circoli privati hanno consentito di accertare che uno di questi era privo della documentazione autorizzativa.

– I carabinieri della Stazione Nord, dopo un servizio di osservazione, hanno fatto irruzione in un circolo ricreativo dei Tamburi, sorprendendo un giovane incensurato tarantino intento a spacciare droga agli avventori presenti. Il 22enne, trovato in possesso di gr. 50 di hashish, suddivisi in stecche e di € 400,00 in contanti, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari, mentre i 3 giovani, trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

Correlati

Commenta l'articolo: