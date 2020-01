Spaccio di droga, due arresti della Polizia

Arrestati un 20enne ed un 19enne per spaccio di droga e sequestrati ingenti quantità di hashish, marijuana dai poliziotti della Volante di Grottaglie (TA).

Durante i normali servizi di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato quattro giovani che confabulavano nella villetta comunale, già noti per i loro precedenti specifici in materia. Alla vista dell’auto di servizio, uno di loro, già arrestato qualche tempo fa per spaccio, ha cercato di disfarsi di un involucro di cellophane con all’interno delle inflorescenze di marijuana.

A seguito delle successive perquisizioni effettuate nelle abitazioni degli arrestati, sono stati recuperati complessivamente un panetto di hashish, un altro frammento per quasi 100 grammi, 16 dosi termosaldate di marijuana ed altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre ad un bilancino di precisione.

Nell’abitazione di un terzo ragazzo, non ancora maggiorenne, gli agenti hanno ritrovato una pianta di marijuana dell’altezza di circa 24 cm ed una pistola “scacciacani” completa di caricatore con 13 proiettili “a salve”.

