Medicina Fisica e Riabilitativa Presidio di Grottaglie

Si porta a compimento il progetto di ampliamento e modernizzazione, iniziato circa un anno fa, della struttura di Medicina Fisica e Riabilitativa e dell’ambulatorio di Fisioterapia afferenti al Presidio “San Marco” di Grottaglie, oggetto di riconversione in Presidio Post Acuzie (PPA) e Presidio Territoriale Assistenziale (PTA). “Gli attuali dodici fisioterapisti” – afferma il dott. Michele Fabiano, Dirigente delle Professioni Sanitare Area Riabilitativa della ASL Taranto – “potranno contare su attrezzature per la fisioterapia di ultima generazione, che andranno ad integrare le esistenti”.

Le nuove attrezzature sono diverse: lettini di ultima generazione regolabili in altezza elettricamente, kinetec per la riabilitazione delle problematiche di spalla e ginocchio, stabilizzatori in postura eretta per adulti, indispensabili per permettere ai pazienti con problemi ortopedici o neurologici di recuperare una posizione normale dopo una lunga degenza a letto, tavoli funzionali per la riabilitazione logopedica e occupazionale, attrezzature per la riabilitazione propriocettiva, per aiutare il paziente a recuperare la percezione del corpo nello spazio che occupa, sollevatori con imbracature per la gestione di pazienti con problematiche complesse, ruota fissa dei lapidari, per la riabilitazione della spalla e del gomito.

La palestra riabilitativa afferente ai pazienti in regime di degenza e quella afferente agli ambulatori, sono state dotate di nuove attrezzature quali palle, panche, specchi svedesi, cuscini, pesi, rulli, cavigliere, dischi e pedane propriocettive, fasce, parallele, scale e spalliere svedesi utili per la riabilitazione dei dismorfismi, cicloergometri e tapis roulant utilizzabili anche per la riabilitazione cardiologica, che sarà attivata a breve.

Il presidio, inoltre, offre l’ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico e del trattamento del linfedema e a breve tutte le strutture saranno implementate con apparecchiature elettromedicali, anch’esse di ultima generazione. “Ringrazio la Direzione Strategica,” – continua il dott. Fabiano – “il direttore del Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale, dott. Pierguido Conte, e tutto il personale della struttura del presidio, che hanno permesso la realizzazione di questo progetto in divenire, grazie al quale il presidio di Grottaglie può garantire all’utenza un ampio ventaglio di prestazioni riabilitative”.

Correlati

Commenta l'articolo: