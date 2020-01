Il piano della Ue per la decarbonizzazione, conferenza stampa con Mazzarano e Picierno

La lotta al cambiamento climatico, gli interventi per far fronte alle sfide ambientali, la svolta della decarbonizzazione. Sono questi in sintesi i principali interventi contenuti nel Green New Deal, il nuovo piano ambientale recentemente approvato dal Parlamento europeo, che verranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà a Taranto sabato 25 gennaio alle ore 11 presso l’hotel Mercure (ex Delfino).

Particolare attenzione verrà posta ai risvolti ed alle conseguenze che tale documento comporterà in particolare per Taranto e per l’intero territorio ionico.

All’incontro parteciperanno Massimo Moretti, responsabile ambiente Pd Puglia, Michele Mazzarano, consigliere regionale Pd, Davide Lavermicocca, coordinatore Uds Puglia e attivista di Friday’s for Future, l’assessore al Comune di Taranto Francesca Viggiano, il deputato democratico Ubaldo Pagano e l’eurodeputata Pd, Pina Picierno.

