Crispiano: Lavoro di rete insieme per il sociale

L’articolo 1, comma 8.5, del decreto legge 4 dicembre 2015 n.191 ha previsto un “Piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziali e sociali per le famiglie disagiate dei Comuni dell’area di Crisi tra cui Crispiano.

Sulla base dell’analisi relativa allo studio ambientale del territorio crispianese, delle problematiche emergenti e delle risorse esistenti, sono state predisposte da questa Amministrazione delle idee progettuali, da porre all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico tramite i Commissari Ilva in A.S. per una spesa complessiva in tre anni di €2.100.000.

I Commissari hanno ritenuto di avvalersi di una specifica assistenza tecnica affidata all’agenzia Profin Service di Bari, che si è già rapportata con questa Amministrazione Comunale per la verifica della completezza e fattibilità tecnica e giuridica degli interventi proposti da questo Comune.

Nello spirito di collaborazione e lavoro di rete, per condividere con tutta la cittadinanza il merito di questi interventi così importanti per la nostra comunità, apportando suggerimenti, migliorie e nuove proposte, si terrà oggi un incontro pubblico, alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare del nostro Comune.

“Come Sindaco ritengo che dobbiamo tutti contribuire a spendere nel MIGLIOR MODO POSSIBILE, queste risorse, ed è per questo motivo, che ho da subito richiesto la collaborazione a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, alle forze sociali, del mondo della chiesa e del volontariato” – spiega il indaco Lopomo – “Abbiamo un lavoro importante da fare, e c’è poco tempo, e mai come in questo caso, dovremmo sforzarci tutti, ognuno per le sue competenze e responsabilità, di dare il proprio contributo, al di là di bandiere e colori”.

