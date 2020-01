Melucci incontra a Roma il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Spadafora

Il Sindaco Rinaldo Melucci ha incontrato a Roma il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora.

Nel corso del cordiale incontro, il Ministro ha speso parole di apprezzamento per gli sforzi che Taranto sta compiendo in questa delicata transizione economica ed ecologica e ha rappresentato l’importanza che il Governo assegna a tutte le iniziative di grande respiro, foriere di un rilancio per Taranto ed attrattive per i giovani e gli investitori, e tra queste in testa proprio le iniziative connesse al mondo dello sport internazionale.

Dal canto suo, il primo cittadino ionico ha avuto occasione di illustrare i progressi del dossier Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo ed ha invitato il Ministro Spadafora in febbraio in riva ai Due Mari, in occasione del varo formale del Comitato Organizzatore dell’evento, che oltre agli enti locali pugliesi vedrà attivamente coinvolta proprio la struttura del dicastero ed il CONI.

Correlati

Commenta l'articolo: