Martina Franca: Poliziotti soccorrono anziana

Una storia a lieto fine quella di Martina Franca: i poliziotti del Commissariato sono intervenuti in un appartamento del centro città dove era stato segnalato del fumo nero.

Grazie alle indicazioni di alcuni abitanti dello stabile, gli agenti sono saliti al primo piano e sono entrati nell’abitazione di un’anziana donna, dove era divampato un principio d’incendio per il cortocircuito di una termocoperta.

In casa la signora era sola, spaventata ed aveva difficoltà a respirare.

I poliziotti hanno messo in sicurezza l’appartamento, aprendo le finestre, chiudendo la manopola del gas di una stufa e staccando la spina di una termocoperta.

L’anziana di 87 anni è stata soccorsa e tranquilizzata.

