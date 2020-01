Il 25 gennaio annullo filatelico in memoria di Giorgio Di Ponzio in Provincia

Sabato 25 gennaio ricorre il primo anniversario della scomparsa del piccolo Giorgio Di Ponzio. Si terrà il primo annullo filatelico in sua memoria organizzato con Poste Italiane presso il Palazzo della Provincia di Taranto in via Anfiteatro, nella sala Lacaita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 alla presenza del personale delle poste dove sarà possibile l’annullo.

Durante la mattinata dalle ore 10.00 Michela Pacifico in qualità di relatore dell’associazione Giorgioforever presenterà il progetto della fondazione per la ricerca oncologica pediatrica e il perché è fondamentale crearne una, Patrizia Zoriago spiegherà cosa si farà con le cartoline vidimate e a seguire la dottoressa Grazia Parisi introdurrà l’argomento, parlando della sua esperienza come pediatra.

Questo vuole essere un momento per comunicare pensieri e sentimenti non solo con le parole ma anche con la musica grazie al violino di Arianna Latartara, la chitarra di Livio Grasso e il pianoforte di Antonella Palmisano, e attraverso l’ arte con le opere di Piero Nardelli, Schiro, Domenico Campagna, Carmen Manco, Giuseppe De Simone della galleria Clam International. Tutto questo per non dimenticare e accettare passivamente ciò che un territorio non dovrebbe subire.

Carla Luccarelli e Angelo Di Ponzio

Associazione Giorgioforever

Correlati

Commenta l'articolo: