Da idea a impresa, presentazione “Start Factory”

Nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, a Taranto, oggi la conferenza stampa di presentazione di «Start Factory», progetto che permette di accelerare e ottimizzare la trasformazione di un’idea in una nuova impresa attraverso la formazione, il sostegno di esperti e il confronto costante con i top manager. Il vice sindaco Paolo Castronovi, che detiene le deleghe alla Formazione professionale e alle politiche del lavoro, descrive le opportunità per gli aspiranti imprenditori pugliesi: l’accesso a servizi consulenziali gratuiti per affrontare di slancio il delicato percorso di trasformazione di una business idea in impresa vera e propria.

Il progetto, sostenuto dal Comune attraverso il protocollo di Intesa firmato a dicembre con Programma Sviluppo, si inserisce nel quadro del nascente ecosistema Taranto definito per individuare una visione diversa e innovativa per il futuro della città, che possa valorizzare la storia, le potenzialità, le bellezze e le grandi risorse economiche, produttive, turistiche e culturali di tutta l’area jonico-tarantina.

