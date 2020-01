Arif, controlli più rigidi e piena fiducia nella magistratura

“Dopo la notifica dei tre avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura della Repubblica di Bari nei confronti di due dipendenti dell’Arif e di un terzo in servizio durante il periodo estivo, aspettiamo ora di conoscere l’esito dell’indagine – sostiene il commissario straordinario dell’Agenzia Gennaro Ranieri – e conoscere quindi la decisione del GUP.

Il problema era già sentito: proprio per regolamentare il sistema di accertamento delle presenze dei lavoratori nella nostra Agenzia che ha sedi sparse sull’intero territorio regionale, abbiamo voluto, sin dai primi giorni del nostro insediamento, mettere a punto tutte le procedere necessarie per passare quanto prima dalla rilevazione cartacea delle presenze del personale in servizio in Arif, a quella elettronica.

In ogni caso piena fiducia nel lavoro della magistratura, ma, nel frattempo, si passerà già nei prossimi giorni alla rilevazione automatica delle presenza.”

E’ una nota di Arif Puglia.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: