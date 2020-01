Statte: a scuola anche di sera

“Stiamo lavorando incessantemente sul territorio e con tutte le agenzie sociali e formative per far sì che i nostri cittadini debbano essere sempre più soddisfatti di loro e contribuire al benessere collettivo. Per questa ragione, siccome pensiamo che i sogni e i progetti di vita non abbiano scadenza abbiamo salutato con grande soddisfazione l’istituzione di un corso serale nella scuola superiore Amaldi di Statte.”

Così il Sindaco di Statte, Franco Andrioli, commentando la recente istituzione della scuola serale per il conseguimento del diploma di perito informatico, che l’Istituto Amaldi avvierà a partire dal prossimo anno scolastico.

L’ufficialità arriva direttamente dalla preside dell’Istituto, il Prof. Francesco Raguso, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto il benestare dall’ufficio scolastico regionale.

Da settembre si comincerà il nuovo corso, ma fino a febbraio sarà necessario per i candidati presentare la domanda e formalizzare l’iscrizione.

Il corso è ovviamente gratuito, rientrando nel piano di formazione pubblica anche se destinato ad adulti e giovani adulti ormai fuori dal mondo della scuola.

Crediamo fermamente nell’alto valore sociale di questo progetto – spiega la Vicepreside dell’Amaldi, Prof.ssa Laura Pavone – perché mentre nel caso della scuola “classica” si agisce su una prospettiva futura, in questo caso parliamo di persone che hanno voglia di recuperare, di rivedere la propria vita nel solco di una nuova formazione culturale, e che in molti casi sacrifica il proprio tempo libero con il coraggio di volersi rimettere in gioco per acquisire nuove competenze.

Per accedere al corso serale che partirà dal prossimo settembre occorre recarsi presso la segreteria della scuola Amaldi. Gli sportelli informativi sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 14. Chi fosse impossibilitato a recarsi a scuola nei giorni feriali può approfittare degli open days previsti per i giorni 25,26 gennaio e 2 febbraio dalle ore 10.00 alle 12.00.

Per ulteriori informazioni si può anche raggiungere la scuola telefonicamente allo 099.4746969.

