Non si ferma all’ALT, folle inseguimento in città. Arrestato 18enne

I carabinieri della sezione Radiomobile di Taranto hanno arrestato per il reato di “resistenza e violenza a pubblico ufficiale” un 18enne tarantino resosi autore, insieme alla fidanzatina minorenne, di un rocambolesco e spericolato inseguimento per le affollate vie della città. I militari, durante un servizio di controllo del territorio nell’area di San Vito, hanno intimato l’”ALT” ad un’Opel Meriva di colore scuro, ma il conducente di quest’ultima ha ignorato l’ordine e aumentato la sua andatura al fine di eludere il controllo. E’ iniziato quindi un inseguimento che attraverso San Vito, Lama, Salinella ha portato al Borgo di Taranto e precisamente in via Leonida dove a causa del traffico il fuggitivo è stato costretto a rallentare l’andatura ma non prima di aver tamponato altre due autovetture. A quel punto i militari hanno tentato di aprire gli sportelli dell’auto del giovane che di tutta risposta ha innestato la marcia indietro speronando la gazzella dei Carabinieri, ma dopo concitati momenti è stato definitivamente bloccato ed ammanettato.

I due giovani sono stati quindi portati in caserma e, al termine delle formalità di rito, si è proceduto all’arresto del conducente, che tra l’altro non aveva mai conseguito la patente di guida.

Martina Franca: Arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato

I carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia Carabinieri di Martina Franca hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di tentato furto aggravato, un uomo domiciliato a Martina Franca, censurato.

I militari della Sezione Radiomobile, impegnati nei consueti servizi di pattuglia finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, hanno sorpreso il soggetto all’interno di un’autovettura intento ad armeggiare al fine di asportarla, riscontrando nella circostanza che lo stesso, per poter entrare, aveva mandato in frantumi il finestrino anteriore dello sportello lato guida. L’uomo, che alla vista dei militari non poneva resistenza, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un cacciavite, lungo cm. 25, che occultava nella tasca dei pantaloni indossati, sottoposto a sequestro penale. Al termine delle formalità di rito, dichiarato in stato di arresto, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Taranto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

