Interrogazione carenza medici 118 Taranto, Perrini: “Vigilerò su quanto promesso”

Nota del consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia, Renato Perrini.

“Il presidente, nonché assessore alla Sanità, Michele Emiliano, su mia sollecitazione, si è impegnato ad adottare, di concerto con le Asl, tutte le misure organizzative in grado di minimizzare i possibili disagi dovuti alla carenza di medici a disposizione del servizio 118 a Taranto città ed in provincia. Ho segnalato infatti le criticità riscontrate da molti cittadini a seguito di interventi di soccorso nei quali il numero di medici non era proporzionato a quello della richiesta, con inevitabili conseguenze ai danni dei pazienti sia in termini di tempistiche – fattore prezioso ad esempio in caso di infarti – sia in termini logistici. L’impegno del presidente-assessore Emiliano non è di sicuro la soluzione definitiva ma può essere un punto di partenza per affrontare il problema; nel frattempo vigilerò che quanto da lui dichiarato si concretizzi nel minore tempo possibile”.

