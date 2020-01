Il cortometraggio “Oltre le Nubi” su Rai 1

“Oltre le nubi”, il cortometraggio prodotto dallo Studio Matacchiera ed il Fondo Antidiossina, con la regia di Marcella Mitaritonna, già trasmesso su Rai Cinema in prima serata, lo ritroviamo giovedì 23 gennaio alle ore 4,55 nel palinsesto di Rai 1. La storia del corto prende le mosse da una storia vera, oggi quanto mai attuale, con la sceneggiatura di Fabio Matacchiera, Anna Grazia Angolano e Marcella Mitaritonna e con la direzione della fotografia di Blasco Giurato, che ha curato, lo ricordiamo, la fotografia del film di Giuseppe Tornatore “Nuovo cinema paradiso” che si è aggiudicato il Premio Oscar.

La pellicola narra la storia di un tenace ambientalista, Fabio, che cerca di sensibilizzare la collettività rendendo noti gli effetti nocivi degli agenti inquinanti provocati dai fumi dell’area industriale e lo fa con due sue amiche, Annarita e Martina. Tutti e tre si impegnano a raccogliere prove che dimostrino la pericolosità delle emissioni di quella fabbrica vicina alle case dove vivono tante famiglie. Di notte filmano, raccolgono prove da portare agli enti competenti affinché si possa fare luce su quella fabbrica che produce acciaio non curandosi di sprigionare emissioni tanto nocive da causare malattie e morte tra gli operai e la popolazione. Il momento scelto per l’inserimento di questo cortometraggio nel palinsesto della Rai è importante a seguito proprio delle complicate vicende che sta vivendo la fabbrica note ormai su tutto il territorio nazionale. Non più e non solo quindi un problema di Taranto e dei tarantini, ma un problema assurto agli onori della cronaca nazionale, che ha visto ben 12 decreti salva Ilva. Ancora oggi si cerca di salvare una fabbrica a carbone costruita negli anni ’60 diventata ormai obsoleta, pericolosa e non più a norma. Insomma, una vicenda nota ed arcinota a cui non si riesce a dare una soluzione.

Il cortometraggio “Oltre le nubi”, realizzato nel 2015 sulla base di una attiva azione di monitoraggio e campionamento fatto dall’ambientalista Fabio, già dagli anni ’90, con Fabio Matacchiera, Anna Rita Del Piano ed Elisa Togliani, pone l’attenzione su di una equazione il cui risultato fa emergere in tutta la sua crudeltà che il profitto vale più di una vita e che lavorare si deve anche se si muore, incuranti della realtà, dei danni che provoca l’inquinamento e si continua a produrre.

“Oltre le nubi”, ricordiamo, ha ottenuto nel 2015 la menzione speciale “Green Cross” alla 72esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ed è stato scelto da RAI CINEMA e da Tulipani di seta nera – Festival Internazionale Film Corto come uno dei migliori cortometraggi degli ultimi anni.

In attesa di vedere tutto il cortometraggio giovedì prossimo su Rai 1 o sulla piattaforma di Rai Play subito dopo, è possibile vedere il trailer attraverso il seguente link: https://youtu.be/OmdBVrsNcM4

