Polizia, una denuncia per furto

Lo scorso gennaio si era reso responsabile di un furto all’interno di una farmacia del centro di Taranto, impossessandosi di prodotti parafarmaceutici per un valore di più di 200 euro.

Ma il 40enne pregiudicato tarantino non ha fatto i conti con il sistema di videosorveglianza interno, e con i poliziotti della Squadra Mobile che lo hanno immediatamente riconosciuto per i suoi precedenti specifici. Così, lo hanno rintracciato presso il suo domicilio, dove hanno anche trovato gli stessi indumenti indossati al momento del furto ed immortalati dalle immagini.

È scattata così la denuncia per furto.

Gli agenti del Commissariato di Martina Franca hanno denunciato per lesioni personali un 53enne, originario della provincia barese. Aveva aggredito un barista provocandogli, con un pugno, la frattura del setto nasale.

Correlati

Commenta l'articolo: