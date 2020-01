Banca dati con test preliminari ammissione ai concorsi banditi dal Comune di Taranto

Da oggi è disponibile sul sito dedicato la banca dati relativa ai test preliminari di ammissione ai concorsi banditi dal comune di Taranto.

È infatti disponibile al seguente link

https://www.csselezioni.it/comune-taranto/index.php accessibile con le stesse credenziali ricevute per la compilazione della domanda, la banca dati, domande e risposte, che saranno utilizzate per l’elaborazione dei test preliminari ai concorsi banditi del Comune di Taranto.

“È una scelta di trasparenza che l’amministrazione Melucci ha inteso perseguire – dichiara l’assessore Castronovi -, da oggi i candidati si possono applicare nello studio dei test così da affrontare al meglio la prova preselettiva che é il primo ostacolo da superare per partecipare alle prove del concorso.

In base al regolamento concorsuale non è stato necessario svolgere la prova preselettiva per il concorso da funzionario informatico in quanto le domande sono state inferiori al numero di 200 previsto come limite per la prova preselettiva”.

