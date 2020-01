“Te lo do io il senso Civico”, iniziativa di LiberiAmo Taranto in piazza Garibaldi

L’Associazione LiberiAmo Taranto ha organizzato un intervento di sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente e sul valore del decoro urbano, che si tiene oggi, sabato 18 gennaio, in un luogo della città molto frequentato, piazza Garibaldi, intorno alle ore 20:00. “Piazza Garibaldi è uno dei luoghi più belli del centro città di Taranto e funge un po’ da vetrina di benvenuto all’entrata del borgo umbertino. Purtroppo, pero’, come testimoniano le numerose segnalazioni che riceviamo dai cittadini, il decoro della piazza è sempre più frequentemente messo a rischio dalla presenza di rifiuti e segni dell’inciviltà dilagante.

Il nostro intervento mirerà a coinvolgere tali “cittadini disagiati” verso un percorso di riflessione e responsabilizzazione, partendo dal recupero del senso civico mediante sensibilizzazione “gentile” e attraverso l’invito contestuale ad assumere comportamenti corretti nel rispetto degli spazi urbani comuni e ad acquisire quel senso del decoro, quel livello di civiltà ancora così difficile da conquistare. Monitoreremo anche eventuali mancanze e miglioramenti possibili e riporteremo il tutto all’Amministrazione Comunale che ci supporterà con l’affiancamento nelle vicinanze di una pattuglia della Polizia Locale. L’ intervento di sensibilizzazione durerà indicativamente fino alle ore 23:00.

L’Associazione intende coinvolgere in questa iniziativa in particolare giovani volontari ma anche adulti, anziani che vorranno dedicare un po’ del proprio tempo per cercare di diffondere il seme del senso civico.”

