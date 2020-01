Rilevamento sinistri stradali, Siulp: “La perseveranza premia”

“Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) Jonico, apprende con immensa soddisfazione la notizia che il Sindaco di Taranto, ieri ha tenuto una riunione con i responsabili della sicurezza municipale avente ad oggetto l’estensione ad un servizio h 24 della polizia locale sul territorio, al fine di poter definitivamente e completamente sollevare la Squadra Volanti da tale incombenza che fino ad oggi, inevitabilmente, ha inciso sull’attività di controllo del territorio e del pronto intervento.

Siamo consci che tale incontro rappresenta un ulteriore passo in avanti e coglie la necessità di avere sul territorio una Polizia locale a pieno servizi; tale necessità non rappresenta un vezzo espresso dalla nostra segreteria, bensì una reale esigenza del capoluogo Jonico, quindi questo incontro prosegue il cammino iniziato dal Siulp di Taranto che, rammentiamo nel pomeriggio del 6 Settembre 2017, in delegazione sindacale (delegazione composta dal Segretario Generale Provinciale Antonio Digregorio, dal Segretario Provinciale Marco Bruno e non ultimo dal Segretario Regionale Aldo Vozza) ha chiesto ed ottenuto un incontro ufficiale con il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, l’incontro vertente sul delicato tema della “Sicurezza Urbana”.

Il Sindaco, dopo aver preso atto delle criticità a cui andavano e vanno incontro le pattuglie della Polizia di Stato operanti sul nostro martoriato territorio, ha condiviso con il Siulp la necessità di allargare la platea delle risorse umane in seno alla Polizia locale, ben consapevole delle ristrettezze sia economiche sia dello stesso organico. Allo stesso scopo, il Siulp, nel solco già tracciato per mezzo del Segretario Regionale, ha incontrato il Comandante della Polizia Locale al fine di sensibilizzarlo sulla questione. Anch’egli come il Sindaco, mostrando segnali di vicinanza al Siulp ha condiviso la necessità di estendere e rafforzare la presenza di pattuglie.

Pertanto oggi apprendiamo con immensa soddisfazione che il Sindaco ha messo nuovamente al centro della sua agenda politico-istituzionale la fase conclusiva di un progetto fortemente voluto dal Siulp di Taranto di una riorganizzazione delle risorse, allo scopo di completare l’iter da noi iniziato e portato avanti, ripetutamente attraverso incontri ufficiali, missive presenti agli atti ed anche a mezzo stampa. Sia la nostra Segreteria che tutti gli Operatori della Squadra Volante attendiamo fiduciosi che il cammino giunga alla meta da tutti auspicata.”

