L’ultimo “Bbovegne” di Enzo Valli

“Bbovegne”! Era il suo immancabile saluto all’apertura del “Tg Nuèstre”, il tg in dialetto tarantino che ha magistralmente condotto e reso unico per tanti anni. Per noi, produttori del Tg, è sempre stato Enzo Valli, uomo di grande energia, esperienza e cultura, dotato di un’intelligenza superiore e di quell’ironia pungente che caratterizzava ogni sua notizia, assolutamente vera ma riveduta e corretta per regalare sorrisi ai suoi fedeli telespettatori e al contempo un’occasione per riflettere.

Il teatro, la tv, la politica, il dialetto tarantino, la sua città, le sue passioni.

Enzo amava raccontare aneddoti della sua vita piena, anzi pienissima di impegni. Non era solo il conduttore del Tg Nuèstre, era un padre, un amico capace di trasmettere sempre positività e forza, anche quando le cose non andavano bene.

Vincenzo Murgolo non c’è più ma Enzo Valli resterà sempre nei nostri cuori.

Vogliamo ricordarlo così.

Ciao Enzo.

Angelo Candelli e Marcella D’Addato

