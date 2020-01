Deteneva illegalmente un fucile in casa, i carabinieri arrestano un 31enne

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto, nel corso di un predisposto servizio in San Giorgio Jonico, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 31enne, incensurato del luogo, poiché durante una perquisizione domiciliare eseguita nella sua abitazione, sono stati rinvenuti un fucile da caccia modello doppietta cal.12 illecitamente detenuto e di sospetta provenienza delittuosa, nonché svariato munizionamento, anche a pallettoni.

L’uomo è stato portato in caserma e, al termine delle formalità di rito, accompagnato nel carcere di Taranto.

