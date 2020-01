Taranto: Presenza della Polizia Locale h24 prioritario

Il confronto continuo tra amministrazione Melucci e la Questura di Taranto e la necessità, espressa dal Questore Bellassai e condivisa dal sindaco di Taranto, di far sì che i mezzi della Polizia di Stato possano essere sostituiti da quelli della Polizia Locale nella rilevazione degli incidenti stradali notturni, è stata oggetto di una riunione convocata a Palazzo di Città tra il sindaco Rinaldo Melucci, l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino, il comandante Michele Matichecchia e il vice comandante Raffaele Maragno.

Così come avviene negli altri capoluoghi di provincia l’obiettivo della presenza h24 della Polizia Locale è prioritario.

“In questi anni – fa sapere l’assessore alla polizia locale Gianni Cataldino – si è dovuto fare conto del numero esiguo di agenti, ma le assunzioni effettuate nel 2019, che hanno già portato al prolungamento della presenza sul territorio fino alle 23.30, e la volontà espressa dal sindaco di assumere a breve gli ultimi idonei presenti in graduatoria e emettere subito dopo un nuovo bando per assunzione di vigili urbani, creano le condizioni per poter nei prossimi mesi arrivare gradualmente all’obiettivo auspicato. Quindi è stato stabilito, guardando anche all’accordo siglato tra Ministero dell’Interno e Anci sulle competenze della Polizia Locale, di muovere il primo passo assicurando l’attività notturna di una pattuglia collegata alla Centrale Radio e la sorveglianza h24 di Palazzo di Città”.

Al confronto hanno partecipato Il Direttore Generale Ciro Imperio e la dirigente Erminia Irianni per definire il percorso amministrativo più celere per poter attivare queste azioni.

“La volontà più volte espressa dall’amministrazione Melucci – conclude l’assessore Cataldino – è quella di contribuire insieme alle altre forze dell’ordine e sotto il coordinamento del Prefetto ad una maggiore percezione di sicurezza e legalità da parte dei cittadini di Taranto e per questo verranno anche attivate tutte le azioni utili a rafforzare il controllo del territorio con l’ausilio di mezzi tecnologici di nuova generazione”.

