Stipula cessione di ramo d’azienda tra Amiu ed Infrataras

È stato stipulato la cessione di ramo d’azienda tra Amiu ed Infrataras riguardante le attività di piccola manutenzione degli uffici comunali. Già dal 2015 il Consiglio comunale aveva sancito la necessità che Amiu non si occupasse più delle piccole manutenzioni ed oggi, allo scopo di migliorare e riorganizzare il servizio, queste attività vengono cedute ad Infrataras.

Ora si procederà alla riprogrammazione dei servizi attraverso l’aggiornamento, anche per Infrataras, del contratto di servizio e con la redazione di un piano industriale che rilanci le attività appena acquisite.

“Un altro obiettivo – fa sapere l’assessore alle società partecipate Paolo Castronovi – raggiunto nel solco della normalizzazione delle attività delle società partecipate che in realtà rappresenta più un punto di partenza perché raggiunto questo traguardo bisogna lavorare affinché il servizio già svolto da Amiu ed affidato con questo atto ad Infrataras, sia ulteriormente ampliato e migliorato. Siamo inoltre dovevo soddisfatti del fatto che le sigle sindacali siano state coese e abbiamo affiancato l’amministrazione in questo percorso così importante ed efficientante per la città”.

