Scippò collana ad anziano, arrestato

Un 26enne pregiudicato tarantino lo scorso ottobre aveva scippato un anziano 82enne strappandogli la collana dal collo.

I poliziotti della Squadra Mobile di Taranto lo hanno individuato in breve tempo anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona che lo hanno immortalato negli istanti immediatamente successivi.

A dare conforto all’ipotesi investigativa, oltre alla conoscenza diretta del giovane da parte dei poliziotti, anche la circostanza che le immagini presenti sul profilo Facebook ritraevano il 26enne con indosso un cappellino nero con logo bianco sulla visiera identico a quello indossato dall’autore dello scippo e ripreso dalle telecamere.

Per il giovane pregiudicato si sono aperte le porte del carcere.

