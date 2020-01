Porto, Melucci: “Manifestazione d’interesse da parte di grande operatore internazionale”

La Port Operation Holding, con sede a Milano, e la Global Ports Melita Limiteds, con sede a Malta, chiedono la gestione del traffico croceristico al Porto di Taranto.

“La notizia che un altro grande operatore internazionale ha espresso formale interesse per il nostro porto, e questa volta in relazione ad un possibile incremento del traffico passeggeri, che riteniamo strategico negli sforzi amministrativi che stiamo compiendo, ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, perché questa manifestazione di interesse è senza ombra di dubbio connessa al cambiamento che Taranto sta vivendo, in termini di attrattività e di affidabilità, oltre che di disponibilità di rinnovate infrastrutture.

Il Comune di Taranto sente di dover esprimere oggi il proprio apprezzamento al Presidente Sergio Prete ed ai colleghi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, per l’efficace promozione ed il lavoro che si sta portando a compimento nel nostro scalo. Aspettando la partenza della Zona Economica Speciale, che proprio in questi giorni stiamo insieme cercando di presentare ad altri importanti investitori italiani e stranieri.

E siamo sicuri che queste sinergie, questa immagine di Taranto, i grandi eventi a cui stiamo puntando, contribuiranno in via definitiva a quella svolta tanto attesa della nostra comunità.”

Nota del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

(foto di repertorio)

