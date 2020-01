Manifestazione davanti alle portinerie AMI, Confindustria prende le distanze

“Confindustria Taranto e la sezione degli autotrasportatori di Confindustria si dissociano da quanto avvenuto stamani davanti alle portinerie dello stabilimento ArcelorMittal, prendendo le distanze da ogni tipo di manifestazione, anche estemporanea, che sarebbe stata messa in atto da un gruppo di persone al fine di ottenere risposte alle loro istanze.

Pur riconoscendo la situazione di estremo disagio delle aziende dell’indotto ex Ilva, Confindustria Taranto ha infatti chiaramente espresso, proprio attraverso un precedente comunicato diramato in data odierna, la propria volontà di prendere atto degli impegni assunti da parte dell’azienda in ordine al pagamento, a breve, dei crediti pregressi.”

Indotto, Confindustria incontra gli Istituti di credito

“Intervenire con tutti gli strumenti possibili per far fronte alla situazione di sofferenza finanziaria in cui versano le aziende dell’indotto ex Ilva di Taranto, a tutt’oggi ancora per la gran parte in condizioni di grande criticità dovuta a crediti non corrisposti e a situazioni di liquidità pregresse che contribuiscono a rendere il quadro complessivo sempre più allarmante.

E’ questa la priorità in cui Confindustria Taranto sta profondendo il suo impegno, in questi giorni, al fine di prevenire una situazione che rischia di deflagrare letteralmente, investendo i livelli occupazionali delle stesse aziende, le forniture e la tenuta stessa delle imprese.

La questione, che per molti aspetti è la risultanza di almeno otto anni di incertezze in cui le stesse aziende si sono ritrovate ad operare, reduci peraltro dalla perdita di un ingente mole di crediti (e parliamo del passaggio in Ilva in amministrazione straordinaria) è stato affrontato nel corso di un incontro tenuto ieri in Confindustria Taranto fra il Presidente Antonio Marinaro, il vicario Antonio Lenoci, il vicepresidente Piero Chirulli – con delega alla Finanza, il direttore Mario Mantovani e una rappresentanza di vari istituti di credito, locali e nazionali.

Presente anche il presidente di Interfidi, Michele Dioguardi, e Confeserfidi. La discussione era mirata alla individuazione degli strumenti ritenuti più idonei per consentire alle aziende dell’indotto di traguardare il difficilissimo periodo di incertezza che vive oramai da anni, contestualmente alle sorti incerte della grande industria, e che in questi ultimi due mesi, come è risaputo, è tornato a farsi allarmante per i ritardi dei pagamenti alle stesse imprese. Ritardi ai quali, va sottolineato, viene posto rimedio ma che poi si ripresentano puntualmente ad ogni scadenza, producendo di fatto disagi e inadempienze a catena.

Da parte di Interfidi, è stata assicurata l’adozione immediata di uno specifico strumento mirato al rafforzamento del sistema di garanzia per quelle imprese che in questa fase ravvisano la necessità di un sostegno finanziario. Allo stesso tempo, le banche presenti si sono impegnate, attraverso i loro rappresentanti, e ciascuna in base alle rispettive caratteristiche, a valutare ulteriori strumenti di sostegno per favorire l’accesso al credito e altre forme di agevolazione per le imprese in difficoltà con i propri adempimenti aziendali (pagamento di stipendi, forniture, tasse, etc). Investita del medesimo problema, la Regione Puglia si è impegnata a sua volta a far fronte all’emergenza adottando una misura specifica al momento al vaglio dei suoi uffici.

“Il nostro impegno in questo senso – dichiara il Presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro – è assolutamente dovuto perché la situazione è grave. Allo stesso tempo, però, mi corre l’obbligo di evidenziare una recentissima interlocuzione avuta in tal senso con il vertice di ArcelorMittal dal quale sono arrivate rassicurazioni circa i pagamenti alle aziende. Un passaggio importante, che ci auguriamo possa produrre i suoi effetti a breve, che va nella direzione di una auspicata collaborazione con i referenti aziendali del centro siderurgico al fine di definire quanto prima una situazione per noi non più sostenibile”.

Si insediano in Confindustria Taranto i Gruppi tecnici, composti da aziende operanti in diversi settori e presieduti dai vicepresidenti con deleghe specifiche. Dopo l’Internazionalizzazione e l’Education, si riuniranno i Gruppi Finanza e Innovazione, Infrastrutture e Territorio.

Con l’avvio del nuovo anno, ha preso il via in Confindustria Taranto un nuovo strumento di partecipazione attiva, rivolto alle aziende associate.

Si tratta di incontri tematici che saranno convocati sistematicamente, ovvero con frequenza mensile, e coordinati dai vicepresidenti di Confindustria con specifiche deleghe attinenti vari ambiti di attività.

Ad aprire il primo ciclo di incontri è stato, nei giorni scorsi, il vicepresidente Salvatore Toma, presidente della Sezione Moda, Tessile e Abbigliamento di Confindustria Taranto e Confindustria Puglia. Toma ha presieduto il primo dei gruppi tecnici proprio sui temi attinenti le sue deleghe, ovvero Internazionalizzazione ed Education.

L’istituzione di questo nuovo strumento di partecipazione alla vita associativa nasce per volontà del Presidente Antonio Marinaro, all’indomani del suo insediamento, al fine di arricchire l’offerta confindustriale di nuove opportunità e sviluppare in modo armonico e strutturato ogni tipo di iniziativa, idea o proposta proveniente dalla base associativa. Un sistema che, già ampiamente collaudato per il tramite delle sezioni, delle delegazioni e dei comitati, si arricchisce di ulteriori energie attraverso i gruppi tecnici, trasversali alle stesse sezioni, in quanto composti da aziende appartenenti a vari settori. E’ indubbio, infatti, che asset specifici come l’internazionalizzazione, o la finanza, siano appannaggio di moltissime realtà imprenditoriali appartenenti a comparti diversi; allo stesso tempo, è facile intuire come lo scambio di esperienze diversificate possa introdurre negli scambi dialettici elementi di discontinuità e quindi nuovi spunti propositivi e operativi.

Nei prossimi giorni si insedieranno – e quindi cominceranno ad operare attivamente con gli appositi tavoli di lavoro – i gruppi Finanza e Innovazione, Infrastrutture e Territorio, presieduti rispettivamente dai vicepresidenti Piero Chirulli e Paolo Campagna.

