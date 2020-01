Emergenza-personale Comune di Monteparano: incontro col Prefetto di Taranto

“La grave emergenza-personale del Comune di Monteparano è stato oggetto di un incontro avuto con il Prefetto di Taranto lo scorso martedì 14 gennaio. Ho accompagnato personalmente il sindaco, Giuseppe Grassi, all’appuntamento, chiesto per risolvere le criticità causate dalla carenza di personale amministrativo del suddetto Comune. Negli ultimi mesi infatti, anche a seguito dell’entrata in vigore della misura “Quota 100”, ben 4 dipendenti sono andati in pensione.

Dei restanti dipendenti ben tre hanno un contratto a 25 ore settimanali, ed il verificarsi di una maternità o di un permesso per astensione dal lavoro, come sta accadendo, comporta dei seri problemi di gestione della Cosa pubblica.

Monteparano è un piccolo centro della provincia di Taranto di 2400 abitanti, attualmente in dissesto finanziario, pertanto impossibilitato ad intraprendere iniziative che comportano impegni di spesa autonomamente e quindi impossibilitato ad assumere personale.

Il sindaco Grassi nei mesi scorsi ha più volte chiesto l’intervento da parte della Prefettura di Taranto e la criticità legata alla carenza di personale era già stata segnalata alla Commissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, però senza ancora alcune esito.

Lo stato attuale delle cose è insostenibile, purtroppo crea dei gravi disagi alla comunità e dunque ai singoli cittadini, costretti ad attendere mesi anche per dei semplici certificati e/o documenti.

Gli uffici comunali non riescono a garantire i servizi: i Servizi Sociali sono chiusi, Contenzioso, Affari generali, Polizia municipale hanno servizi ridotti a poche ore antimeridiane . Il responsabile della Polizia Municipale è andato in pensione, la figura del responsabile Affari generali non è stabile. Il Prefetto ha accolto le nostre sollecitazioni ed al momento siamo in attesa di ricevere comunicazioni a riguardo. Auspichiamo che la Commissione ministeriale si riunisca al più presto ed autorizzi il sindaco Grassi, per conto del Comune di Monteparano, ad assumere, in deroga, almeno un dipendente ed estenda i contratti di altri due dipendenti comunali da 25 a 36 ore settimanali. Parliamo di un’Amministrazione comunale che deve continuare ad offrire servizi ai cittadini e che non può assolutamente bloccarsi a causa di contingenze che devono fare i conti con la, spesso lenta, burocrazia.”

Nota di Mino Borraccino, Assessore Sviluppo Economico della Regione Puglia.

