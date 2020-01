Efficientamento energetico edifici pubblici, approvata graduatoria definitiva Avviso pubblico

L’Avviso, emanato nel 2017, era diretto alle Pubbliche Amministrazioni che intendevano realizzare interventi, soluzioni tecnologiche innovative e investimenti su edifici e strutture pubbliche al fine di accelerare l’evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero. Attraverso questa opportunità di finanziamento, la Regione Puglia sostiene l’integrazione di fonti rinnovabili e il conseguimento della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi di Europa 2020 in tema ambientale.

L’Avviso aveva una dotazione di 157 milioni di euro, con una riserva di 30 milioni per le ASL e le Aziende Ospedaliere Universitarie e di 10 milioni per le Amministrazioni Statali.

Da un paio di settimane, presso la Ragioneria della Regione Puglia è in lavorazione la determina della dirigente di sezione Energia, n. 267 del 16/12/2019, di ammissione a finanziamento e impegno di spesa di 101 interventi per un importo pari a 117 milioni.

Una volta divenuto esecutivo l’impegno di spesa, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali procederà con l’invio, ai soggetti beneficiari, dei disciplinari regolanti i rapporti con la Regione Puglia. Operazione che è già invece in corso con le ASL e le Amministrazioni Statali.

Segnalo con grande soddisfazione che la Puglia, in base a dati resi noti in un report Enea (l’ente pubblico di ricerca che opera nel settore energia), è la prima Regione in Italia per investimenti nell’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento unità efficienza energetica di Enea, nel dare atto alla nostra Regione dell’impegno messo in campo e nel ribadire la necessità di ridurre i consumi, ha affermato che la cura dell’ambiente non può prescindere dal mettere in sicurezza gli edifici.

Segnalo che anche l’ANCI ha espresso grande soddisfazione per questo risultato pugliese, considerato per esempio che circa la metà degli edifici scolastici comunali non ha ancora adottato alcuna soluzione per ridurre i consumi e, conseguentemente, l’impatto negativo sull’ambiente.

