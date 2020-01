Approvato documento “Action Plan Overview” di indirizzo strategico per la redazione del PAESC

Comunicato stampa del Comune di Taranto. “Tenendo fede all’impegno sottoscritto circa due anni fa dall’Amministrazione, aderendo al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia della Commissione Europea, nella seduta di Giunta svoltasi nella giornata di giovedì, si è approvato il documento “Action Plan Overview” di indirizzo strategico per la redazione del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima).

L’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, e il raggiungimento degli obiettivi fissati di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e di integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, trovano applicazione nel complesso piano strategico di transizione ecologica, economica ed energetica, presentato nei giorni scorsi dal Comune di Taranto, ECOSISTEMA TARANTO.

Seguendo la traccia degli obiettivi stabiliti dalla “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” sottoscritta dai Governi dei Paesi membri dell’ONU, il Comune di Taranto ha deciso anche di rendere conforme questa ristrutturazione dell’organizzazione amministrativa e soprattutto la transizione stessa dell’intera città a quei 17 goal (SDGs, Sustainable Development Goals), con un particolare focus sull’11° che si propone di “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.

Nello specifico all’11.b l’Agenda 2030 riporta: “Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030”.

La redazione del PAESC che sarà presentato alla Commissione Europea entro la fine di Febbraio, rappresenta un ulteriore passo che permetterà alla nostra città di beneficiare di un complessivo miglioramento della qualità del proprio ambiente, grazie allo sviluppo di una strategia complessiva ed un rilievo ed organicità alle azioni da intraprendere, con la possibilità di accedere anche a specifiche fonti di finanziamento, per l’implementazione delle azioni mirate alla riduzione complessive delle emissioni di CO2.

L’Amministrazione Melucci sta proseguendo con impegno alla creazione di un nuovo modello di città, mettendo a sistema tutti gli strumenti di pianificazione (DPP, PUMS, Piano delle Coste, ecc) ripensati tutti nell’ottica dello sviluppo sostenibile e orientati alla elaborazione di strategie più adeguate ai nuovi scenari che interesseranno il nostro sistema complesso, nel percorso verso la Taranto resiliente del 2030, nuovo modello operativo di governo (ECOSISTEMA TARANTO), orientato alla gestione delle trasformazioni urbane, flessibile ed integrato, fondato sui principi dell’economia circolare e in linea con gli obiettivi del Patto dei Sindaci.”

