Sul BURP la delibera che stanzia 14 mln di euro per interventi di viabilità di competenza comunale

“E’ stato pubblicato sul BURP del 14 gennaio 2020 la delibera di Giunta regionale che assegna 13.957.336,98 euro ai Comuni che hanno risposto agli Avvisi n. 611 e 612 del 24 luglio 2019 aventi ad oggetto “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”, “Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse”. Alla scadenza del 30 settembre sono pervenute 50 istanze per interventi per calamità e 47 istanze per opere di manutenzione.

Le due tipologie di intervento, pur differenziate nelle cause dei danni, sono state considerate sostanzialmente equivalenti sul piano esecutivo, riconducendosi a lavori di ripristino di pavimentazioni ed opere connesse alla viabilità. Vista l’importanza e l’urgenza degli interventi, considerati di interesse regionale per la funzione svolta, e valutato che tali opere sono effettivamente escluse da altri benefici, quali ad esempio i fondi comunitari, si è ritenuto di attingere ulteriori risorse dal capitolo ”interventi sulla rete stradale di interesse regionale” per poter provvedere a soddisfare al finanziamento di tutte le richieste pervenute in Regione.

Ciò in considerazione dell’effettiva necessità di tali interventi la cui gradualità, in relazione ai criteri degli avvisi risulta altresì di difficile valutazione. Pertanto sono ben 97, in tutta la regione, gli interventi di viabilità che andranno a finanziamento,previa necessaria istruttoria, attingendo risorse dal capitolo 512047 per l’importo stimato di € 13.957.336,98. Per la provincia di Taranto beneficeranno il Comune di Castellaneta per opere che riguardano il ripristino della sede stradale per la viabilità urbana in Castellaneta Marina ( 200 mila euro), intervento di manutenzione straordinaria cavalcavia ferroviario Borgo Pineto ( 149 mila euro); il Comune di Fragagnano sistemazione e messa in sicurezza del muro a secco sulla via Madonna del Favore (40 mila euro); Lizzano manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade urbane danneggiate da calamità naturali ( 89 mila euro); Crispiano manutenzione straordinaria percorso pedonale e ponticello di attraversamento ferroviario per il collegamento della scuola elementare Mancini con la Scuola Media Severi (122 mila euro); Leporano lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di una tratta della via Litoranea Salentina compresa tra il confine con il Comune di Taranto e la via Saturo (250 mila euro); Pulsano manutenzione tratti stradali strada vicinale Crocifisso, via Taranto (150 mila euro), e ripristino Strada Provinciale n. 102- via Basento fino all’incrocio con via Casalini, via La Fontana, dalla congiunzione con via Basento fino all’altezza dell’ultimo civico successivo all’incrocio con via Varano (240 mila euro).

Da membro della Giunta regionale ringrazio il collega Giannini per il lavoro compiuto con la struttura assessoriale ed esprimo soddisfazione per un provvedimento che, divenuto ufficiale con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, darà la possibilità a molti comuni pugliesi di garantire sicurezza su importanti arterie stradali che spesso purtroppo le ristrettezze economiche delle Amministrazioni pubbliche locali non riescono a soddisfare.”

Lo scrive Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

