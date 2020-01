Fondazione Grassi: un laboratorio e una masterclass dedicati alla musica da camera e al pianoforte

Tante le iniziative nella seconda metà di gennaio messe in campo dalla Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca dedicate allo studio, all’approfondimento e all’ascolto della musica da camera che vedono protagonisti artisti della scena internazionale e musicisti legati al territorio pugliese.

Si parte il 17 e il 19 gennaio con la Masterclass di perfezionamento pianistico, rivolta a studenti di conservatorio o scuole di musica e a musicisti di qualunque nazionalità senza limiti di età, tenuta da Walter Ponce, concertista di fama internazionale e Professore Emerito all’Università Statale di New York. Una presenza, quella di Ponce, che offre una grande opportunità di crescita sia agli allievi che già frequentano il corso di perfezionamento pianistico della Fondazione guidato da Francesco Libetta sia ai pianisti esterni al corso.

Altro momento di formazione è rappresentato dal laboratorio di musica da camera sperimentale e innovativo di durata annuale che la Fondazione Paolo Grassi propone insieme al Trio “Gioconda De Vito” composto da Silvia Grasso (violino), Gaetano Simone (violoncello) e Liubov Gromoglasova (pianoforte). Obiettivo principale del laboratorio è incentivare lo studio e la passione per la musica da camera, disciplina fondamentale per la crescita tecnica e musicale dei giovani concertisti.

Gli iscritti a questo corso prenderanno parte ad otto incontri suddivisi in quattro lezioni individuali con il componente del trio docente del proprio strumento e quattro lezioni con gli altri due musicisti, così da sperimentare il proprio lavoro direttamente in una formazione di professionisti. Le lezioni sono finalizzate alla preparazione di un concerto conclusivo che prevede l’esecuzione di un brano per trio di adeguata difficoltà tecnica e musicale. Potranno partecipare alle lezioni anche gruppi cameristici già costituiti, dal duo al quintetto, con o senza pianoforte. Le iscrizioni al laboratorio sono aperte sino al 27 gennaio e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione Paolo Grassi.

