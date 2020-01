A Pulsano il Microchip day

Venerdì 31 Gennaio è in programma il primo Microchip Day per il Comune di Pulsano, una giornata di microchippatura gratuita dei cani di proprietà dei residenti del Comune di Pulsano, che darà la possibilità, a chi non l’avesse ancora fatto, di adempiere all’iscrizione del proprio amico a quattro zampe nel registro dell’anagrafe canina. L’iniziativa si terrà in piazza castello, a partire dalle ore 9:30 fino alle 12:30 e gli animali saranno microchippati da idoneo veterinario.

Una giornata dedicata ai migliori amici dell’uomo, peraltro in un momento dell’anno particolarmente delicato perché le nuove cucciolate fanno crescere il numero degli abbandoni. Il microchip, in moltissimi casi di smarrimento, rappresenta l’unica garanzia per la individuazione dei proprietari e per la restituzione agli stessi. L’impianto del microchip è un obbligo di legge (pena una sanzione amministrativa come previsto dall’ordinanza Sindacale n 24 del 6/12/2018) ed è semplice e indolore. Si tratta di un piccolo dispositivo elettronico di pochi millimetri, una piccola capsula, che viene impiantata sotto la pelle grazie all’ausilio di una siringa e non richiede anestesia. Sono 100 i microchip messi a disposizione per la collettività per la circostanza e potranno beneficiarne i cittadini che si presenteranno con un documento di identità valido che attesti la residenza a Pulsano e il codice fiscale.

Ai primi 10 arrivati per la microchippatura peraltro sarà dato in regalo un utile gadget.

“Il microchip – ricorda l’assessore Igiene e sanità Fabrizio Menza – non è solo un obbligo di legge, ma offre la garanzia di tornare in possesso del cane qualora si smarrisse e fosse ritrovato. Tanti purtroppo sono i casi di cani smarriti che finiscono in canile perché non è stato possibile rintracciare i padroni. Invito tutti ad approfittare di questa occasione, sfruttando il fatto che l’installazione in questo caso sia gratuita, dimostrando di rispettare le leggi e anche gli obblighi morali verso i nostri amici a quattro zampe”.

Il sindaco evidenzia che l’iniziativa è svolta anche grazie ad un progetto redatto con l’Unione dei Comuni delle Terre del mare e del Sole, che ha permesso a più comuni di beneficiare di fondi messi a disposizione a seguito di bando emanato con la circolare del ministero dell’interno nr.11001/11/25 del 22/05/2019 volta ad effettuare una campagna di sensibilizzazione e prevenzione del randagismo.

Il progetto denominato “Argo Sereno” all’interno delle sue attività prevede altresì operazioni di controllo delle strutture sanitarie che ospitano i cani dell’Ente e monitoraggio dei cani di proprietà presenti sul comune, il tutto finalizzato a sensibilizzare sempre più verso i nostri amici a quattrozampe.

