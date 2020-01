Sanità, Perrini: “Paralisi nuovo ospedale, rivedere piano di riordino per Taranto”

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Quando il Piano di Riordino Ospedaliero è stato redatto per Taranto veniva data per scontata la realizzazione del nuovo e grande ospedale ‘San Cataldo’, quindi il declassamento di ospedali come Massafra e Grottaglie erano giustificati dal fatto che la presenza di una mega struttura sanitaria non avrebbe fatto sentire alla popolazione i disagi e i disservizi prevedibili.

Ma oggi siamo di fronte alla totale paralisi: poco più di un mese fa i giudici del Tar di Lecce hanno annullato l’aggiudicazione della gara a chi l’aveva vinta, accogliendo il ricorso fatto dalla seconda ditta classificata. Ora io sono un imprenditore edile e so bene che quando i progetti entrano nelle aule di giustizia e non nei cantieri è la fine… campa cavallo!

Di fronte a questa situazione straordinaria è necessario assumere decisioni straordinarie, che vadano anche in deroga al Piano di Riordino.

E’ quindi necessario ristabilire prestazioni e reparti negli ospedali esistenti, mi riferisco proprio a Massafra e Grottaglie, che in via straordinaria e transitoria possono soddisfare le esigenze sanitarie dei tarantini.

Per questo ho presentato un’interrogazione al presidente e assessore alla Sanità, Michele Emiliano, per valutare la fattibilità di questa mia proposta”.

Correlati

Commenta l'articolo: