Pulsano: in arrivo altri 390.000 euro per il rifacimento delle strade

Pulsano(TA): lo scorso mese di Settembre sono stati approvati due piani di fattibilità tecnica- economica che sono stati candidati a due avvisi pubblici emanati dalla Regione Puglia. Gli interventi in questione prevedono il rifacimento e la messa in sicurezza di circa 2km e 100 m, in particolare della Strada Provinciale n.102- Via Basento fino all’incrocio con Via Casalini e Via La Fontana dalla congiunzione con Via Basento fino all’altezza dell’ultimo civico successivo con Via Varano per un importo complessivo di 240.000 euro. Inoltre, sono stati finanziati anche i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della Strada vicinale Crocefisso e di Via Taranto per un importo complessivo di 150.000 euro, per un totale di 390.000 euro che andranno a sommarsi ai 2.500.000 euro ottenuti per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui solo qualche giorno fa si è avuta notizia.

“Un risultato fondamentale, possibile grazie al copioso impegno corale dell’Amministrazione Comunale che, da sempre, valuta come una tra le priorità più importanti la manutenzione delle strade e la sicurezza degli utenti. Nonostante le ristrettezze economiche in cui versa l’ente, l’Amministrazione Comunale è sempre attenta alle opportunità che si presentano, dimostrando capacità di pianificazione delle attività amministrative”, afferma entusiasta il vicesindaco con delega ai LL.PP Alessandra D’Alfonso.

“Il finanziamento di questi interventi- dichiara il Sindaco Lupoli- è il frutto di uno straordinario lavoro di squadra. In meno di due anni questa Amministrazione è stata in grado di ottenere un gran numero di finanziamenti che permettono e permetteranno nel breve- medio termine la crescita e il miglioramento del territorio. Come spesso accade, le vittorie hanno molti padri e le sconfitte risultano orfane, ma anche in questo caso il merito non può che essere della sola Amministrazione Comunale che riesce a non farsi trovare mai impreparata, presentando valide proposte progettuali. Il giorno in cui qualcuno finanzierà interventi a Pulsano senza alcuna intercessione da parte dell’Amministrazione, allora saremo ben contenti di ringraziare chi di dovere”.

Correlati

Commenta l'articolo: