Provincia di Taranto, nominato il Vice Presidente e assegnate le prime deleghe

Il Presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti ha nominato Vice Presidente dell’Ente di via Anfiteatro Giuseppe Fischetti ed ha conferito la delega ai “XX Giochi del Mediterraneo” al Consigliere provinciale Cosimo Fabbiano. Entrambi ricoprono anche la carica di sindaco, rispettivamente a Fragagnano e a San Giorgio Jonico.

La fascia tricolore non è l’unico elemento in comune tra i due, legati anche dalla medesima professione, sono infatti entrambi dottori commercialisti, ed dal percorso politico: eletti sindaci nel 2016 alla guida di coalizioni civiche e consiglieri provinciali nel 2019 nella lista Patto dei Sindaci.

La nomina di Giuseppe Fischetti è nel solco del percorso avviato nel 2018, con l’elezione del Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti alla Presidenza della Provincia, sostenuto dal grande fronte civico del Patto dei Sindaci, movimento che si è contraddistinto come portatore di cambiamento nella politica tarantina, per la pari rappresentanza e dignità di tutte le comunità di Terra Ionica.

Con il Vice Presidente Giuseppe Fischetti, Sindaco di Fragagnano, uno dei sette municipi che costituiscono le Terre del Mare e del Sole, l’unione dei comuni ubicati nella zona orientale della provincia ionica, si configura dunque in via Anfiteatro l’auspicato equilibrio politico fra i versanti e il potenziamento della rappresentanza di tutte le esigenze dei territori.

Al Sindaco di San Giorgio Jonico Cosimo Fabbiano è stata affidata la delega alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno proprio in Terra Jonica, per collaborare con il Presidente nella gestione di tutte le attività riguardanti i Giochi.

«Ringrazio il Vice Presidente Fischetti e il Consigliere Fabbiano per aver accolto le deleghe e soprattutto per coadiuvarmi nel Governo dell’Amministrazione provinciale – commenta il Presidente Giovanni Gugliotti – e rivolgo loro, a nome dell’intero Consiglio provinciale, gli auguri per un proficuo lavoro a favore delle nostre comunità. Nei prossimi giorni si terrà una riunione pre-consiliare con l’intero Consiglio, per poter fare insieme il punto della situazione su tutte le tematiche che coinvolgono l’Ente, con l’obbiettivo di completare l’assegnazione delle deleghe ai componenti del Consiglio».

