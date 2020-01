Mazzarano: “Renzi e Calenda rischiano di trascinarci in un clima di veleni senza via d’uscita”

“La gravità politica delle intenzioni manifestate da Matteo Renzi e prontamente condivise da Carlo Calenda rischiano di farci avvitare in una spirale di polemiche e veleni senza via d’uscita”. È il commento di Michele Mazzarano, consigliere regionale del Pd, alla luce delle ultime dichiarazioni di Calenda e Renzi contro l’esito delle elezioni primarie in Puglia. “Le primarie celebrate domenica scorsa e vinte da Michele Emiliano – aggiunge Mazzarano – sono un sigillo inscalfibile che deve spingere il centrosinistra e Michele Emiliano ad andare avanti senza tentennamenti e senza polemiche. Sarebbe auspicabile ora che i candidati che hanno sfidato Emiliano alle primarie facessero sentire la loro voce per difendere il percorso fin qui svolto che li ha visti protagonisti.

“Tutti noi, nessuno escluso – continua – abbiamo il dovere di continuare ad evitare che le nostre divisioni umane prevalgano sull’unità della nostra comunità. Come ha fatto Michele Emiliano che umilmente si è sottoposto al giudizio delle primarie.

Il tema dell’unità del centrosinistra è ora nelle mani dei partiti che a livello nazionale decideranno come affrontare le prossime elezioni regionali. “Sarà compito di Nicola Zingaretti, che ha sostenuto e condiviso il nostro percorso – conclude Mazzarano – lavorare ad una larga convergenza ed inclusività delle forze del centrosinistra”.

Correlati

Commenta l'articolo: