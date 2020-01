Martina Franca: Controllo straordinario del territorio, 2 arresti, 7 denunce

E’ di 2 arresti, 7 denunce a piede libero e 7 persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Martina Franca (TA), finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere. Le Sezioni Operativa e Radiomobile del NOR della Compagnia, nonché la Stazione di Martina Franca, nel corso di tale attività, in esecuzione di ordini di carcerazione hanno arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale:

– un 21enne, di nazionalità albanese residente a Martina Franca, condannato ad espiare la pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

– un 35enne, di Martina Franca, già affidato in prova ai servizi sociali presso una comunità terapeutica del luogo, a seguito di provvedimento di revoca, perché ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte derivanti dalla misura a cui era sottoposto.

Nel medesimo contesto, sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina 7 persone ritenute responsabili di diversi reati: 1 per lesioni personali; 2 donne di nazionalità rumena, in concorso, per i reati di truffa e furto; 1 per evasione da una comunità terapeutica ove si trovava in regime di arresti domiciliari; 1 per inosservanza delle prescrizioni derivanti dalla misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposta; 1 per furto di una bicicletta, restituita, a seguito del suo rinvenimento, al legittimo proprietario e 1 perché sorpresa alla guida di un’autovettura in stato di alterazione alcolica.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto 7 soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 0,15 di hashish e gr. 12,07 di marijuana, sottoposti a sequestro amministrativo, che verranno analizzati dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

