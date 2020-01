Ilva in Amministrazione Straordinaria: riunione con i sindacati sul tema delle bonifiche

Si è svolto questa mattina, a Taranto, il previsto incontro tra la struttura Commissariale di ILVA in AS e le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, UGL, USB avente ad oggetto il tema delle bonifiche. Nel corso del confronto è stato comunicato alle parti sociali il completamento, da parte di ILVA, delle attività preliminari necessarie per l’avvio dei primi cantieri dedicati alle aree cosiddette “escluse” dal perimetro di ArcelorMittal e in particolare all’Area delle collinette ecologiche, alle ex discariche Cementir e Cava due mari, e all’area dei fanghi.

Le suddette iniziative consentiranno, entro il prossimo bimestre, un primo inserimento in ILVA in A.S. di 40 risorse individuate all’interno del bacino dei cassintegrati. Parallelamente l’Azienda ha informato i rappresentanti sindacali della disponibilità delle Aziende di appalto ad assorbire sino a un massimo di ulteriori 25 lavoratori in cassa integrazione.

Tali attività rappresentano l’avvio dei progetti di bonifica ambientale che si svilupperanno nell’apertura di nuovi cantieri e di conseguenza in ulteriori possibilità di utilizzo delle risorse di ILVA in A.S. al momento in Cigs. L’Azienda, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, ha dato disponibilità a sviluppare continui e specifici momenti di confronto.

E’ una nota dell’Ilva in A.S..

