Comune e associazioni al lavoro per il rilancio economico-sociale di Taranto

Si fanno sempre più serrate le attività promosse dal Comune di Taranto e mirate ad una programmazione più condivisa con istituzioni, enti, associazioni e soggetti che possono significativamente contribuire al rilancio economico-sociale della città.

In quest’ottica, il Sindaco Rinaldo Melucci ed il direttore generale del Comune Ciro Imperio hanno ricevuto a Palazzo di Città il presidente della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES), Mario De Donatis ed il direttore generale Angelo Grasso.

L’IPRES, istituto di ricerca in house della Regione Puglia e dei maggiori enti locali pugliesi, ha espresso piena disponibilità ad approfondire ogni attività di ricerca in grado di supportare la programmazione triennale del Comune, assicurando analisi e valutazioni finalizzate all’efficacia degli investimenti da realizzare sul territorio nei settori della cultura, del turismo, della formazione e della ricerca, per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Tecnico-scientifico del prestigioso Istituto, specializzato nella ricerca applicata alla programmazione delle politiche pubbliche, valuteranno, in particolare, la possibilità di convocare tavoli dedicati e definiranno l’impegno di ricercatori altamente qualificati, per poter realizzare quegli studi necessari a valutare gli impatti, in termini di sviluppo economico, della programmazione strategica degli investimenti da realizzare con le risorse di derivazione statale e regionale che interesseranno Taranto nei prossimi anni.

Il rinnovato rapporto di collaborazione con l’IPRES si inquadra nella strategia complessiva dell’Amministrazione Comunale che intende attuare le sue politiche valutando razionalmente ed unitariamente i molteplici obiettivi da perseguire, seguendo il filo conduttore dello sviluppo economico secondo la vocazione tipica del territorio. E’ una nota di Palazzo di Città.

Correlati

Commenta l'articolo: