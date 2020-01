USB: sbloccati fondi lavoratori Ilva in AS

Sbloccati i fondi destinati all’integrazione salariale del 10% per tutti i 1800 lavoratori Ilva in A.S.. Finalmente, quindi, sono state trovate le coperture finanziarie atte a garantire il sostegno al reddito dei suddetti lavoratori di conseguenza alle innumerevoli sollecitazioni nonché iniziative, non ultima quella relativa al presidio posto in essere il 7 gennaio davanti ai cancelli della raffineria di Taranto ENI, del sindacato USB. In merito al presidio stesso davanti alla raffineria ENI, ringraziamo sua eccellenza il Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, per aver ascoltato le istanze dei lavoratori e per essere intervenuto in prima persona per la risoluzione del problema.

Un particolare ringraziamento va alle oltre 300 persone che hanno affollato la sala congressi, della cittadella delle imprese di Taranto in occasione dell’assemblea di tutti i lavoratori in A.S. Nei prossimi giorni saranno rese note le iniziative che USB metterà in campo per la questione ” Cantiere Taranto”.

E’ una nota del sindacato USB.

Correlati

Commenta l'articolo: