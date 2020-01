Locorotondo: 15^ Marcia della Solidarietà, della Pace e della Riconciliazione con la terra

Domenica 9 febbraio 2020 si svolgerà la “15^ Marcia della Solidarietà, della Pace e della riconciliazione con la terra – La pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”, quale evento emblematico dell’intero percorso del Mese della Pace 2020. Le comunità di Locorotondo e Cisternino, guidate dalle orme del Servo di Dio Padre Francesco Convertini si incontreranno in contrada Marinelli per dargli omaggio. La Marcia è un importante occasione non solo per ricordare il nostro Venerabile, ma soprattutto per far conoscere la sua figura e le sue virtù ad un numero sempre maggiore di persone.

Durante la stessa giornata ci sarà la premiazione del Concorso “Metti Amore”. Il Concorso di disegno giunto alla sua 4^ edizione è destinato a tutte le Associazioni, Istituti Scolastici e singoli bambini/ragazzi/ adulti dei Comuni di Locorotondo e Cisternino che abbiano come fine la volontà di promuovere la figura del Venerabile Padre Francesco Convertini attraverso un messaggio di pace.

Correlati

Commenta l'articolo: