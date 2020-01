Giornata della Memoria, le iniziative a Taranto

Si è tenuta questa mattina, nel foyer del teatro comunale Fusco di Taranto, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali indette da Comune di Taranto e direzione del teatro Fusco di Taranto in occasione della 16° Giornata internazionale della Memoria di tutte le vittime degli Olocausti il prossimo 27 gennaio. Giorno scelto non a caso dall’ONU nel 2005 e che coincide con la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau da parte dell’esercito russo, impegnato in quel frangente, nella liberazione della Polonia nel 1945.

“Abbiamo lavorato moltissimo a questo progetto, ha spiegato in apertura l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti. La nostra amministrazione ha voluto creare qualcosa di veramente speciale, formativo per tutti e che potesse essere indelebile anche nei prossimi anni. Ci siamo confrontati con il direttore Busco e l’assessore Cinquepalmi realizzando questa giornata grazie al contributo del più grande studioso al mondo di “Musica concentazionaria”, il maestro Francesco Lotoro.

Tutto questo per far si che non fosse una semplice giornata di incontri o eventi, ma che fosse – continua Marti – un giorno memorabile, di riflessione e di formazione per l’intera comunità. Proietteremo, per una compagine di studenti tarantini, un cine-documentario del maestro Lotoro che sintetizza il suo lavoro 30ennale di ricerca, trascrizione, studio e viaggi in giro per il mondo, alla ricerca della musica scritta, concepita e composta nei campi di concentramento, non solo nazisti – conclude Marti.

“Formazione e giovani” per questo quando l’assessore Marti e il direttore Busco mi hanno parlato di questa bellissima iniziativa non ho potuto non prenderla a cuore, spiega l’Assessore comunale alla Pubblica istruzione, Deborah Cinquepalmi.

Il confronto con Francesco Lotoro, il suo lavoro, la sua ricerca nella musica concentrazionaria, la volontà ferma a non voler dimenticare nessuna di queste tragedie umane, ha fatto si che come assessorato alla Pubblica Istruzione intervenissi cercando di coinvolte corpo docenti e studenti.

“Oltre alla proiezione in mattinata per le scuole – (il teatro sta lavorando affichè possa esserci una seconda replica “light” in prima serata spiega il direttore Michelangelo Busco), in serata il palcoscenico del teatro Fusco avrà l’onore di ospitare il Let’s swing away: Quando la musica rende liberi un concerto per il giorno della memoria, tenuto da un sestetto – diretto dal M°Lotoro – formato dai migliori musicisti presenti sulla scena nazionale. Una mini orchestra swing che eseguirà brani scritti all’interno delle prigionie dei campi, non solo da musicisti ebrei, ma anche, ad esempio, da musicisti dissidenti politici. Ci sarà una guest star che li accompagnerà ovvero la flautista giapponese di fama mondiale, Sarah Akiyoshi.

www.teatrocomunalefusco.it

Info: Teatro Fusco tel. 099. 9949349

amministrazione@teatrocomunalefusco.it

Accrediti: comunicazione@teatrocomunalefusco.it

Biglietti:

Intero / Ridotto

platea € 10

galleria € 8

I biglietti sono disponibili in prevendita al botteghino del Teatro Fusco nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

