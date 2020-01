Fragagnano: 11° edizione Passione vivente

Si scaldano i motori per la 11° edizione della Passione Vivente di Fragagnano, l’evento tanto atteso organizzato dall’associazione Terra Nostra, giunto oramai alla undicesima edizione, che andrà in scena il prossimo 5 aprile e sarà presentato in una conferenza stampa domenica 19 gennaio a partire dalle ore 18.30 nel Palazzo Marchesale. La rappresentazione, che ripropone le scene più significative della Passione di Cristo: dall’ultima cena, alla via Crucis, fino alla Crocifissione, percorre i luoghi principali del paese e rappresenta un momento di preghiera e di fede particolarmente sentito dall’intera comunità, che partecipa attivamente alla sua realizzazione con oltre cento figuranti.

Alla conferenza stampa, dove saranno illustrati tutti i particolari nei minimi dettagli, saranno presenti esperti, giuristi, esponenti della Chiesa e rappresentanti di associazioni. Moderatrice della serata sarà un volto noto dell’informazione, la giornalista televisiva di Tg Norba Maria Liuzzi. Ad intervenire saranno il parroco di Fragagnano don Santo Guarino che argomenterà sul tema della parabola del figliol prodigo ai nostri giorni; don Ezio Succa che parlerà della sua missione in una terra difficile e della persecuzione dei cristiani; il professor Antonio Fornaro, critico e storico dei riti della settimana santa; l’avvocato Francesco Fischetti che discuterà sul processo di Gesù nei nostri giorni; il presidente del Gal di Manduria, Dario Daggiano che relazionerà sul tema turismo e territorio; don Alessandro Greco, vicario di Monsignor Filippo Santoro e, infine, il sindaco di Fragagnano, Giuseppe Fischetti, che riferirà sul coinvolgimento della comunità e sulla ricchezza sociale e culturale di queste iniziative.

La conferenza stampa sarà l’occasione anche per divulgare gli altri eventi che l’associazione Terra Nostra, guidata da Orazio Surgo e Romina Massaro con la collaborazione dell’intero direttivo, organizzerà sul territorio nel corso dell’anno. Tra i più importanti la decima edizione della rievocazione storica medievale del transito di Sant’Antonio che si terrà il 7 giugno e la sesta edizione del torneo dei rioni in programma per il 25, 26 e 27 giugno. Per la prima volta l’associazione si impegnerà anche nell’organizzazione di un evento carnevalesco denominato “Rioni in Maschera” che si terrà nel mese di febbraio in collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio.

L’associazione Terra Nostra, nata con lo scopo di condividere momenti di aggregazione collettiva cercando di avvicinare i giovani ed evangelizzarli in maniera allegra e spensierata, è riuscita a portare la Passio Christi fuori dal perimetro locale sbarcando a Taranto centro, Taranto vecchia, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe regalando a tutti forti emozioni. Ultimo traguardo quello di aver reso Fragagnano protagonista in Mezzogiorno in famiglia in onda su Rai 2.

Nel corso della conferenza si terrà, inoltre, l’esposizione di immagini e simboli della settimana santa a cura de “La Casa del Confratello – Taranto” oltreché delle sculture sul tema della Passione di Gesù realizzate dall’artista fragagnanese Jhon Traetta.

Al termine della serata un momento di aggregazione con l’offerta di pettole e vino in segno di cortesia nei confronti di tutti i partecipanti e dell’intera comunità fragagnanese.

