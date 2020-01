Arrestato corriere della droga

Un 27enne tarantino è stato individuato come “corriere della droga” dai Falchi della Squadra Mobile di Taranto: soprattutto nelle ore serali, a bordo di un grosso scooter, trasportava cocaina dal Quartiere Tamburi al vicino Quartiere Paolo Sesto, facendo metodicamente sempre lo stesso percorso.

Nella tarda serata di ieri, i poliziotti si sono messi al suo inseguimento durato pochissimi minuti durante i quali il fuggitivo, pur di farla franca, ha imboccato pericolosamente in controsenso alcune rampe di accesso alla SS 7.

La folle corsa è terminata in via Archimede quando, provando a disfarsi di un involucro che custodiva nella tasca posteriore del pantalone, ha perso il controllo del mezzo urtando alcune auto in sosta e cadendo rovinosamente sull’asfalto. Dopo le necessarie cure dei sanitari, per lui sono scattate le manette. Nell’involucro lanciato è stata recuperata cocaina in pietra allo stato puro.

