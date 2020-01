AMAT: bilancio navette natalizie

Sono stati più di seimila i cittadini che, nel periodo dal 1° dicembre al 12 gennaio 2020, hanno utilizzato le navette gratuite messe a disposizione da Kyma Mobilità-Amat, d’intesa con l’amministrazione Melucci, per contribuire a decongestionare il traffico nel periodo delle feste natalizie.

“L’iniziativa posta a servizio della cittadinanza con l’intento di rendere la circolazione stradale più scorrevole – commenta il presidente Giorgia Gira – è riuscita. Gli spostamenti nel perimetro urbano non sempre sono agevoli e le nostre navette gratuite, programmate in sintonia con le indicazioni dell’amministrazione comunale, avevano l’obiettivo di invogliare a lasciare l’auto e usare il mezzo pubblico così da rendere un servizio alla viabilità e all’ambiente”.

“Sono convinta – continua il presidente Gira – che i cittadini sono, rispetto al passato, maggiormente consapevoli della necessità di muoversi più agevolmente nel traffico cittadino, per tale motivo la scelta di preferire l’utilizzo del mezzo pubblico rispetto alle automobili private ci proietta verso quella idea di città sostenibile che tutti noi auspichiamo”.

