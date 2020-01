Ripristino aree parcheggio in Piazza Castello

L’amministrazione Melucci intende operare sull’area compresa tra Palazzo di Città, Piazza Castello e via Duomo con una risistemazione e ripristino delle aree di parcheggio, con una nuova segnaletica orizzontale e verticale utili ad una migliore fruizione, permettendo tra l’altro la dissuasione alla doppia fila visto che nelle stesse e nelle aree adiacenti è ormai diffusa l’abitudine del parcheggio selvaggio, impedendo anche il regolare flusso veicolare sia in ingresso che in uscita.

Con la determina firmata dal Comandante Matichecchia, a valle della delibera di giunta, si avvierà una risistemazione necessaria e propedeutica ad una serie di ulteriori azioni che a breve saranno attuate per rendere l’Isola Madre maggiormente vivibile e visitabile a residenti, cittadini e turisti.

In ragione di queste azioni e nelle more degli interventi previsti dalle direzioni Urbanistica e Lavori Pubblici, si è inteso altresì fare una valutazione ulteriore sulla Discesa Vasto che ha un unico senso di marcia e due corsie di scorrimento, una preferenziale per gli autobus e l’altra corsia per i veicoli. Quindi, al fine di garantire una maggiore scorrevolezza del traffico cittadino, ed evitare l’intero attraversamento della Città Vecchia alle auto in cerca di parcheggio, si è stabilito di consentire in via sperimentale, nel tratto della Discesa Vasto compreso tra Via Di Mezzo e Piazza Castello, il doppio senso di marcia realizzando una terza corsia di scorrimento e mantenendo invariata la corsia dei bus.

“Piccoli interventi e segnali – fa sapere l’assessore alla polizia locale Gianni Cataldino – derivanti dall’ascolto dei cittadini e dalle valutazioni sul campo compiute dagli operatori della Polizia Locale sempre più impegnati a garantire sicurezza e legalità”. E’ una nota di Palazzo di Città.

Grande piano strade e marciapiedi: in corso il rifacimento di via Buozzi

Il piano strade e marciapiedi dell’Amministrazione Melucci, presentato in conferenza stampa a fine dicembre, sta già viaggiando a pieno regime.

Come i cittadini avranno già avuto modo di appurare, in poco tempo sono state riasfaltate via Minniti, Via Livio Andronico compresi Marciapiedi. A Talsano é stata totalmente riasfaltate via Camporesi e sono in corso i lavori in Via Vittorio Emanuele. É partito anche il terzo lotto che lavorerà unicamente sul quartiere Paolo VI.

“Abbiamo iniziato da via Bruno Buozzi, nel tratto di competenza del comune di Taranto, importante arteria che porta all’ospedale Moscati, nel comune di Statte, il cui stato di degrado provoca non pochi disagi ai cittadini di Taranto. Come da cronoprogramma condiviso con la città – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Ubaldo Occhinegro – , in questo quartiere saranno rifatte diverse strade principali sia come lavori di ribitumazione che come marciapiedi. L’amministrazione intende finalmente affrontare il problema della manutenzione stradale in maniera sistematica, evitando gli interventi spot emergenziali”.

(foto di repertorio)

